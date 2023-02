Oggi e martedì appuntamento in piazza Carnevale tra musica, balli e giochi

Tornano i coriandoli in piazza a Copparo, dopo le restrizioni dell’emergenza sanitaria. La Carnevalata copparese è organizzata da Avip, con il patrocinio del Comune di Copparo e la collaborazione di Avis, Cavalieri del Naviglio e i Rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota.

L’appuntamento è per le 15 di oggi 19 e per le 15.30 di martedì 21 febbraio, martedì grasso. Sono in programma musica, balli e giochi, la pentolaccia e il tiro alla fune, il concorso “La maschera più ….” e non mancheranno i dolci di carnevale e le giostre.