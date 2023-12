Oggi Fratelli d’Italia inaugura la sede

Sarà inaugurata oggi, a Lagosanto, la nuova sede di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è per il 15.30 nella sala consiliare del Municipio per un incontro pubblico che vedrà la presenza del senatore Alberto Balboni e sarà introdotto dall’avvocato Gianluca Bonazza. Successivamente, ci si sposterà in piazza Vittorio Veneto, civico 50, per il taglio del nastro nella nuova sede del Circolo laghese del partito di Giorgia Meloni, presentato ufficialmente il 7 ottobre scorso. Sarà l’occasione per trattare temi di carattere nazionale e locale, anche in vista delle prossime elezioni comunali.