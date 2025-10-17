Oggi gli incarichi per autopsia e perizie. Primi indagati iscritti

Via alle consulenze per fare chiarezza sui contorni delle tragedie e prime iscrizioni nel registro degli indagati. Dopo una settimana nera dal punto di vista degli incidenti stradali – sei vittime in quattro distinti incidenti tra la città e l’Argentano – la procura muove i primi passi nelle inchieste aperte per far luce sull’accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità. Per ognuno degli episodi, come da prassi, è stata aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Monestirolo. Per quanto riguarda la strage di sabato mattina, nella quale tre persone hanno perso la vita in uno scontro frontale sull’Adriatica, a Monestirolo (Eleonora Verri, 41 anni, Yassine El Maarofi, 19 anni e Omar Hammouch, 27 anni), il pubblico ministero Sveva Insalata ha aperto un’inchiesta contro ignoti. Molti ancora i punti da chiarire sull’accaduto, a partire da chi fosse al volante dell’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi. Per avere certezze sarà necessaria una consulenza cinematica. L’incarico per svolgerla, insieme a quello per le autopsie sui corpi, verrà conferito nella giornata di oggi.

Via Bologna. Discorso analogo, ma con un indagato già iscritto, per l’incidente avvenuto sempre sabato, ma nel pomeriggio, in via Bologna, dove un ciclista novantenne, Franco Fugazza, è stato travolto e ucciso da un 35enne al volante di una Opel Zafira. L’uomo, difeso dall’avvocato Renato Jani, è stato indagato (un atto dovuto in questi casi, a tutela della massime garanzie difensive). Oggi il conferimento dell’incarico per gli accertamenti medico legali sulla vittima.

San Biagio. Sempre per oggi è previsto il via agli accertamenti tecnici sulla tragedia di Manuel Tugnoli, morto a 28 anni nello scontro con un tir e un’auto sulla Statale 16, a San Biagio. Di ritorno da una vacanza all’estero, viaggiava con la fidanzata, rimasta ferita e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cona. Anche in questo caso, la procura ha effettuato le prime iscrizioni sul registro degli indagati, atto necessario per valutare eventuali responsabilità, al momento non individuate.

Filo. L’ultima inchiesta, ancora agli albori, è quella sul terribile schianto di ieri a Filo. Anche in questo caso c’è da aspettarsi che la procura segua lo stesso iter, con la verosimile disposizione di consulenze tecniche per cristallizzare i dettagli dell’ennesima tragedia della strada.