Oggi il Consiglio: ambiente, Lepida e Hera. Tanti i punti all’ordine del giorno

Si terrà oggi alle 18 il Consigli comunale di Codigoro. Tra i punti in discussione, l’esame e l’approvazione della convenzione-quadro per l’esercizio del controllo congiunto su Lepida. La proposta di istituzione di un nuovo sito natura 2000 e di ampliamento del sito esistente, sempre a tutela dell’ambiente per le parti di territorio del comune di Codigoro. Si tratta di porzioni che vanno ad ampliare le tutele della macchia boscata attorno a Bosco Spada, a due passi dall’abbazia di Pomposa. Infine l’approvazione contratto di sindacato di voto e disciplina dei trasferimenti azionari del triennio 2024 fino al 2027 relativamente ad Hera.