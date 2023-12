Oggi il ’Copernicus . Photo Contest 2023’

Tra le diverse iniziative organizzate dall’Università per celebrare i 550 anni dalla nascita di Niccolò Copernico, suo celebre laureato, oggi alle 18 a Palazzo Turchi di Bagno (corso Ercole I D’Este, 32), si terrà la premiazione del Copernicus Photo Contest 2023. Il concorso fotografico rivolto agli studenti Unife, è stato indetto da Agenda17, il web magazine del Laboratorio DOS - Design of Science e dedicato ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile Onu. Otto i lavori selezionati dalla giuria, che saranno esposti nell’ambito della mostra dedicata a Copernico allestita a Palazzo Turchi di Bagno, visitabile fino al 19 febbraio 2024 tutti i giorni, ore 10 -18. La giuria da Marco Bresadola, Michele Fabbri, Alberto Boschi, Irene Fabbri, Marco Faggioli, Valentina Fajner, Ada Patrizia Fiorillo, Ico Gasparri, Andrea Gatti, Milva Naguib, Andrea Rubin, Riccardo Zese.