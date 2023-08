Oggi il gran finale Spettacoli dalle 17

Oggi il gran finale della trentaseiesima edizione del Ferrara Buskers Festival. All’anteprima di Comacchio del 22, sono seguite quattro giornate all’insegna della musica, della giocoleria, dell’esoterismo, dell’arte di strada, insomma, che ha animato non solo il centro città, ma anche la Casa Circondariale, la Comunità educativa per minori ‘Il Melograno’ e la Casa Residenza per Anziani. Ancora, i Buskers si sono distinti per i progetti sulla sostenibilità, l’inclusione e l’eterogeneità degli artisti. Infatti, sulle oltre 650 candidature ricevute, 52 sono le formazioni buskers scelte, per 23 nazionalità rappresentate, tra cui Australia, Sud Corea, Brasile, Uruguay, Mongolia e Israele, e 122 artisti under 35. In tutto, 250 spettacoli complessivi. Ma non è finita. Oggi si comincerà alle 17 e si proseguirà fino alle 21 per lo spettacolo finale.