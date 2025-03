Oggi in Ariostea. Corazzari parla di inclusione

Oggi alle ore 17 alla Biblioteca Ariostea (Sala Agnelli) si terrà il quarto appuntamento del Ciclo di incontri ’I colori della conoscenza’ a cura di Istituto Gramsci e Isco dal titolo ’Ognuno è un colore e ognuno ha il suo valore: l’inclusione nella scuola di tutti’, relatrice Chiara Corazzari (introduce Cristina Corazzari, presenta Daniela Cappagli).

"In un’epoca segnata da crescenti contrasti e disuguaglianze sociali, è indispensabile affrontare il tema dell’inclusione attraverso l’esperienza diretta di chi ne vive quotidianamente la complessità. L’obiettivo di un docente è favorire un processo di crescita degli alunni nella consapevolezza che la diversità racchiude al tempo stesso criticità e ricchezza. La relazione svilupperà una serie di riflessioni finalizzate a facilitare la comprensione delle buone prassi adottate a scuola con l’intento di promuovere l’inclusione educativa “di tutti e di ciascuno".

Chiara Corazzari, laureata in Scienze dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università Di Bologna), ha conseguito la Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università di Ferrara; ha inoltre conseguito la specializzazione nel Corso biennale sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento tenuto dal Prof. Stella (IFRA, Bologna). Da 13 anni lavora come insegnante di sostegno (Scuola dell’Infanzia).