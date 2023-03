Oggi in Ariostea la conferenza di Cammerinesi

Oggi alle 17 in biblioteca Ariostea, via delle Scienze, 17 a Ferrara, si svolgerà la conferenza di Piero Cammerinesi, introduce Marcello Girone Daloli. Nel 1894 Rudolf Steiner pubblica ’La Filosofia della Libertà’ che afferma essere la sua opera più importante e duratura nel tempo. Da quel momento fino alla fine della sua vita non vi sarà un anno in cui, in qualche conferenza, non parlerà di come il compito di quel libro fondamentale - che avrebbe potuto cambiare il percorso della civiltà umana - non sia stato accolto dagli uomini. Se partiamo da questo concetto ci rendiamo presto conto di come la banalizzazione e successivamente l’opposizione a tale opera rappresenti proprio il ribaltamento degli obiettivi della stessa. Far sì che l’umanità vada verso una filosofia della schiavitù invece che della Libertà è stato dunque l’obiettivo di quanto messo in campo in particolare negli ultimi decenni dagli oppositori e che ha raggiunto il suo acme da tre anni a questa parte.

Piero Cammerinesi è̀un giornalista, editore e ricercatore italiano indipendente che ha studiato e lavorato in Italia, Germania e Stati Uniti. Oltre che di esoterismo e di filosofia si è occupato del pensiero orientale; è autore di articoli e saggi e ha tradotto dal tedesco opere di Gustav Meyrink, Rudolf Steiner e Judith von Halle e si è̀ occupato lungamente del pensiero di Friedrich Nietzsche e di Rudolf Steiner.