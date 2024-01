Oggi in Ariostea ’The game of possession’

Si snoda tra colpi di scena, suspense e punte di romanticismo la trama di ’The game of possession’, il libro di Annalisa Mirizzi che oggi alle 17, sarà protagonista del primo appuntamento culturale del nuovo anno nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l’autrice Elisabetta Friggi e Rossella Marino. La presentazione potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. "So che tutti siamo luce e ombra, ma lui è il caos". I giochi mortali sono tanti, ma quanti sono i modi per uscirne? Cosa può succedere se due ragazzi con un passato difficile si ritrovano nello stesso gioco perverso? E se si innamorano? Bugie, segreti, vendette e pericolo circondano la storia di Ivan e Ludovica. Forse, era meglio non incontrarsi, ma ora è troppo tardi, il gioco del possesso è iniziato in questo dark romance ricco di suspense e colpi di scena, che sfiora e corteggia il thriller e il romanzo d’azione, pur lasciando ampio spazio a vette di romanticismo e a una sottesa o esplicita tensione erotica. Nessuna sfumatura di grigio, qui o si ama o si odia. Annalisa Mirizzi, classe 2002, vive in provincia di Ferrara, ha iniziato a scrivere giovanissima forse per le esperienze subite di bullismo e cyber-bullismo. Il successo è immediato nella piattaforma digitale, dove trova fan e seguaci che la gratificano e la esortano a continuare.