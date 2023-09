Oggi in Santa Chiara una messa per ricordare il cardinale Caffarra

Il 6 settembre 2017 il card. Carlo Caffarra, arcivescovo emerito della Diocesi di Bologna, muore improvvisamente. Dal 1995 al 2004 il cardinale era stato arcivescovo della Diocesi di Ferrara e una rete di amicizie semplici era cresciuta attorno a lui: persone che hanno poi continuato a incontrarlo e a godere del suo paterno sostegno e consiglio anche dopo il suo trasferimento a Bologna. I fili di queste amicizie non si sono mai interrotti, anzi si sono moltiplicati verso nuovi amici. Alla sua morte si è costituita a Ferrara un’associazione “Comitato card. Carlo Caffarra” che si è riconosciuta attorno alle parole “Generati nell’amicizia” con lo scopo di mantenere e diffondere la conoscenza, la condivisione e la diffusione della sua figura e spiritualità, del suo magistero. Il card. Caffarra è stato un uomo che si è letteralmente consumato per comunicare ciò che lo aveva tutto preso, Cristo, a qualunque uomo incontrasse, desideroso in particolare che i giovani potessero incontrare Gesù quale via privilegiata per la propria personale felicità, felicità che essi andavano affannosamente e spesso disordinatamente cercando senza conoscerlo.

Diceva ai giovani di allora: "La nostra vita è come distesa lungo una serie di istanti, ciascuno dei quali è come sospeso fra un passato che non esiste più ed un futuro sempre incerto che non esiste ancora. Questa condizione ci fa sentire come una sorta di profonda fragilità presente in ogni nostra esperienza: una libertà fragile che può divenire schiavitù, un amore fragile che può divenire egoismo, una gioia fragile che può divenire piacere. In una parola: una vita fragile continuamente esposta al non-senso, alla morte. .... Non è possibile vivere nella pienezza la propria libertà, la propria gioia, il proprio amore senza che la fame insaziabile del tempo li divori?". Il card. Caffarra ha sfidato i giovani a verificare davvero che questa ipotesi è possibile per ciascuno e che la strada è nell’incontro con Cristo e la Sua Chiesa. Ci sembrava importante comunicare anche a chi non lo avesse personalmente conosciuto quello che è stato per la nostra città e continua ad essere attraverso il suo lascito di scritti e pensieri. Rinnovando la gratitudine per la vita e il magistero, a 6 anni dalla sua salita al Cielo, l’associazione propone di celebrare insieme con tutti coloro che hanno riconosciuto il dono che il card. Caffarra è stato per l’intera chiesa una messa in suffragio nella in Santa Chiara (corso Giovecca 179) oggi alle 19.15.

Comitato card. Carlo Caffarra