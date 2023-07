Oggi la mobilitazione "Metalmeccanici, persi quattromila posti Continua emorragia"

di Federico Di Bisceglie

Rilancio industriale, transizione sostenibile e soprattutto salvaguardia dei posti di lavoro in uno dei settori nei quali, da almeno dieci anni a questa parte, si sta verificando una vera e propria emorragia. Il comparto metalmeccanico. Oggi pomeriggio, nella cornice della manifestazione nazionale, i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, si trovano assieme ai lavoratori davanti agli uffici della prefettura per "lanciare un messaggio chiaro alla politica: servono scelte industriali per far sì che i cambiamenti diventino occasioni e non penalizzazioni". Giovanni Verla, segretario della Fiom, descrive una situazione preoccupante sul nostro territorio. "Da dieci anni a questa parte – così il sindacalista – nel settore metalmeccanico abbiamo perso circa quattromila posti di lavoro. Le ristrutturazioni aziendali, per certi aspetti non governate oppure figlie – come il caso di Vm, nella quale si sono persi 500 posti di lavoro solamente negli ultimi sei mesi – di una transizione insostenibile, hanno falcidiato un settore strategico". E quei posti di lavoro, difficilmente torneranno. Lo stesso scenario si ripropone alla Berco di Copparo, in cui come ricorda il sindacalista "si è passati da 2.800 a 1.300 posti di lavoro". Se vogliamo passare dall’impresa di trasformazione, esorta il sindacalista, "bisogna salvaguardare l’industria di base: la chimica e la siderurgia". Questo tema ha molto a che fare anche con le "condizioni in cui operano gli addetti del settore" e all’accesso agli "ammortizzatori sociali".

Tutti argomenti sui quali i sindacati hanno fatto fronte comune. Per il nostro territorio, i tasti dolenti sono sempre quelli: dalla Fox Bompani alla Berco, passando per la Vm. E proprio sull’industria centese il segretario della Uilm, Daniele Valentini, calca la mano. "Il caso del sito industriale centese è emblematico – dice – di come una ristrutturazione aziendale in chiave di transizione, ma evidentemente non governata, abbia di fatto cancellato mille posti di lavoro. La metalmeccanica sta subendo una grande trasformazione e questo processo deve essere attenzionato dalla politica". La pensa così anche Patrizio Marzola, segretario della Fim-Cisl. "La metalmeccanica – chiosa – è la spina dorsale, assieme all’agricoltura, dell’economia del nostro territorio".