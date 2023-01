Oggi l’addio a Massimo Molinari, il professore morto nell’incidente

Verrà celebrato oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Migliarino il funerale del professor Massimo Molinari, che ha perso la vita a seguito di un incidente lungo la strada provinciale 68 il 22 gennaio. Aveva 71 anni. Pensionato, dopo essere stato professore di lettere all’istituto superiore di Codigoro, Molinari coltivava una grandissima passione per la letteratura e la poesia. Aveva affidato a un libro alcuni suoi scritti, e condivideva riflessioni e pensieri sul proprio profilo Facebook, seguito da amici, ex allievi e conoscenti che ne apprezzavano sensibilità e profondità. Proprio l’ultimo dei suoi pensieri sui social è stato riportato sul necrologio per mantenere vivo il ricordo. "Nulla viene perso. Tutto costruisce".