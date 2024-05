Oggi le proposte della cooperazione

Legacoop Estense e Legacoop Abitanti organizzano oggi alle 10 nella sede della Cooperativa Castello (via Medini 24) un’iniziativa per illustrare ai candidati le proposte che la cooperazione di abitanti intende mettere in campo per fronteggiare l’emergenza casa. Introduzione di Paolo Barbieri (Legacoop Estense) e presentazione di Loredano Ferrari, presidente cooperativa di abitanti Castello. Intervengono: Barbara Lepri (Legacoop Abitanti Emilia-Romagna); Rossana Zaccaria (presidente nazionale Legacoop Abitanti); Daniele Bertarelli di Cidas.