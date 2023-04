Oggi l’ultimo abbraccio a Pietro ’Piero’ Piva "Una vita dedicata alla sua terra e alla sua gente"

BOSCO MESOLA

Oggi alle 15 Bosco Mesola, e non solo, porge l’estremo saluto a Pietro "Piero" Piva (foto), spentosi a 93 anni dopo una vita intensa ed eclettica. Originario di Codigoro ma residente a Bosco Mesola, lascia i figli Donatella e Pierpaolo. Conclusa la funzione religiosa la salma sarà poi cremata a Copparo. Piva era stato fra i tecnici dell’Ente Delta Padano, un’epoca quasi pionieristica, impegnato a far crescere gli agricoltori di una zona, allora depressa, "la bassa" con incontri formativi, un gruppo di periti affiatati capaci di contribuire alla rinascita di un territorio. Tuttavia Pietro era anche scrittore di libri sulla sua terra, poeta, regista, attore e creatore di eventi, capace di donarsi ogni volta per il piacere di aggregare e condividere una risata. "Un grande artista che ha messo la sua creatività a disposizione di tanti - dice Alessandra Roma, presidente del Gruppo artistico culturale Bosco e attrice della Compagnia teatrale Strapaes - lascia un vuoto che potremo colmare solo, parzialmente, continuando con ciò che ci ha insegnato". Ricorda come nel 1985, tra le mura parrocchiali di Bosco, tra idee e passioni, fondò la Compagnia dialettale strapaes, dove era attore e regista, insegnando a recitare ad un gruppo di amici che ancora oggi, continuano a farlo grazie ai suoi insegnamenti. La Pro loco Bosco lo ricorda come uno dei promotori della stessa Pro loco, nata negli anni ’60 che organizzava, tra le altre manifestazioni, la famosa festa del 1° maggio dentro il Parco delle Duchesse nel Boscone. "Molto sensibile e vicino ai giovani fondò l’Accademia della Strapaes, un gruppo di attori più giovani, un vivaio per la Compagnia - prosegue - senza scordare la sua passione per l’arte, come pittore, scultore, restauratore e scrittore. Le tante poesie scritte in dialetto ferrarese, una lingua ruvida, ma Piero è sempre riuscito, con la sua dolcezza, a rappresentare scorci di vita del territorio, come il Boscone, la campagna e la natura in ogni sua forma, soprattutto - conclude Alessandra - le più delicate, proprio com’era lui".

c. c.