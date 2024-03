"Oggi non c’è amore ma guerre"

"Oggi non c’è amore, ma ci sono le guerre: di questo parla il mio spettacolo. Parla di me, parla della gente che vive in un periodo in cui l’amore manca". Il concetto d’amore predicato da Pippo Delbono, uno degli artisti italiani di maggior intensità poetica, è forse il più antico e, in un certo senso, il più puro. In una messinscena di teatro d’avanguardia, l’attore e regista segna comunque il ritorno a una concezione dantesca del concetto d’amore. Una concezione in fondo modellabile intorno a quell’ultimo verso della Commedia su cui tanto si è speculato: "l’amor che move il sole e l’altre stelle". E certo non è un caso che lo spettacolo di Delbono – dal titolo così ieratico e insieme leggero, ‘Amore’ – prenda le mosse da un punto geografico preciso, dal Portogallo. "Un luogo di amore e di lotta: una terra stupenda". Terra che Delbono ha spesso visitato e in cui, da anni, è attivo il produttore teatrale italiano, Renzo Barsotti. È dall’incontro tra Barsotti e Delbono che è nata l’idea di uno spettacolo sul Portogallo. Dal Portogallo, poi, è iniziata la ricerca sull’amore come sentimento, stato dell’anima. Il risultato? Per esempio, il sold-out a Bologna, al Teatro Arena del Sole. Questo fine settimana, invece, ‘Amore’ approda al Teatro Comunale Abbado. Andrà in scena oggi e domani alle 20.30 e domenica alle 16. "Questo spettacolo – ha raccontato Delbono – presenta una duplice visione dell’amore. Da una parte – e sono i testi a prendere voce – ci mettiamo, tutti, alla ricerca di quell’amore, cercando di sfuggire alla paura che ci assale. In questo viaggio si cerca di evitarlo, questo amore, anche se ne riconosciamo costantemente l’urgenza. Ma il cammino – fatto di musiche, voci, immagini – riesce poi, forse, a portarci verso una riconciliazione, un momento di pace in cui quell’amore possa manifestarsi al di là di ogni singola paura". In Amore si incrociano due dimensioni: la musica e la parola poetica. Durante la performance, vengono letti brani di poeti portoghesi come Eugenio De Andrade, Daniel Damásio Ascensão Filipe, Sophia de Mello Breyner Andresen, ma anche di Jacques Prevert e di Reiner Maria Rilke, che definiva "buona" solo quell’opera d’arte che "nasce da necessità": in fondo, Amore di Delbono è il frutto di una necessità e così diventa la più alta sintesi di quel che Rilke intendeva. "L’amore a cui si fa riferimento è universale – commenta il direttore dell’Abbado, Marcello Corvino –. Non si parla solo di relazioni tra esseri umani. Non è solo Paolo e Francesca, Romeo e Giulietta… è l’amore che si esprime prendendosi cura del prossimo, del pianeta. In un momento di confusione e violenza, abbiamo bisogno che gli artisti si prendano cura di certi messaggi: è questo che rende l’arte necessaria".