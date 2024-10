Ognissanti, boom di turisti. Città sempre più gettonata: "Quarti a livello nazionale"

Ferrara è tra le mete più gettonate per il ponte di Ognissanti. La città è quarta a livello nazionale, con + 152% di passeggeri che scelgono il treno per spostarsi per il lungo fine settimana. La classifica è stata stilata in base ai dati Trainline, app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman. Che registra un incremento del +95% dei passeggeri rispetto alla settimana precedente in occasione del lungo weekend di Halloween. Tra le destinazioni che hanno registrato il maggiore incremento di passeggeri durante questo periodo, Bolzano spicca con un +227%. A seguire Bari (+178%), Trento (+176%) e Ferrara (+152%).

Una pioggia di eventi. Ferrara Food Festival, da oggi al 3 novembre, è l’evento in centro storico organizzato da Sgp Grandi Eventi e l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori e dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Si conferma una delle manifestazioni più attese dell’anno. Tra i protagonisti: Tessa Gelisio, volto noto della tv e conduttrice di Cotto e Mangiato, che riceverà il premio ambasciatore del gusto per il suo impegno nella promozione di una cucina salutare e sostenibile; Edoardo Raspelli, critico gastronomico e giornalista, che condurrà ’Gli chef di Edoardo Raspelli’, una serie di incontri con cuochi celebri, tra cui il cinque stelle Michelin Igles Corelli, originario di Argenta e simbolo dell’alta cucina italiana. Daniele Persegani, chef di programmi televisivi come La Prova del Cuoco e ’È Sempre Mezzogiorno’, sarà ospite d’onore di I Piatti Stellati, dove presenterà una ricetta ispirata alle eccellenze ferraresi. Il Diamante Estense, premio destinato a una figura pubblica legata a Ferrara, verrà assegnato a un ospite di grande risonanza nazionale. Monsterland Halloween Festival, 14ª edizione, da oggi al 2 novembre, richiamando appassionati della festa di Halloween e di musica elettronica da tutta Europa.

Spazioð 0532.244949. Lo Spazio Antonioni in corso Porta Mare 5 sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. Ospita la mostra temporanea ‘Fuori fuoco’ con opere di Giorgio Morandi e Cy Twombly, visitabile quest’ultima fino al 1° dicembre. Apertura straordinaria venerdì 1 novembre per i musei civici di Ferrara. Per l’intero week end festivo, sarà possibile visitare anche il Castello (che ospita le mostre ‘Maurizio Bottoni. Eterna pittura’ e ‘Antonio Maria Nardi. I colori della vita’), museo Schifanoia e gli altri musei civici di Ferrara.