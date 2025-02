’Oh, my job’, al Remo Brindisi la fiera del lavoro. Incontri formativi per trovare un’occupazione

Si avvicina l’appuntamento con la 12esima edizione della Fiera del Lavoro "Oh, my job", che si terrà il 27 febbraio dalle 16 alle 19 all’Istituto Remo Brindisi di Lido degli Estensi. In vista dell’evento, il Centro Informagiovani presenta il programma degli incontri di preparazione per gli aspiranti lavoratori che condurranno, con un appuntamento a settimana, alla data dell’evento.

Tre i momenti formativi, pensati per fornire strumenti utili a chi è alla ricerca di un impiego: il 5 febbraio alle 16.30, Valentina Mazza, docente esperta di informatica, aiuterà a capire come realizzare un curriculum con Canva e ad usare gli strumenti dell’Intelligenza artificiale per essere più competitivi ed efficaci nel mercato del lavoro; la settimana successiva, il 14 febbraio alle 15, vi sarà un interessante intervento di Cna Impresa Donna, condurrà a conoscere quali servizi e agevolazioni ci sono a disposizione delle donne per costituire un’impresa, con "Fare impresa al femminile": interverranno Amelia Grandi e Jessica Morelli, relativamente responsabile e presidente di Cna impresa donna. Infine, il 20 febbraio alle 16.30, gli operatori del Centro per l’Impiego del Basso Ferrarese saranno a disposizione con l’appuntamento "Contratti & C.: Facciamochiarezza!" per fornire uno sguardo esperto e orientarsi al momento delle assunzioni, tra diritti e opportunità.