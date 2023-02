’Oh, my job!’, aziende turistiche in cerca di personale

Ha registrato un discreto successo la X edizione di "Oh, my job!", l’iniziativa messa in campo dal Comune di Comacchio tramite l’organizzazione del Centro Informagiovani con l’intento esplicito di far incontrare domanda e offerta di lavoro. La fiera del lavoro, ospitata presso l’Istituto Remo Brindisi di Lido Estensi e in collaborazione con la scuola stessa, ha raccolto una sessantina di aziende che – per tutto il pomeriggio di giovedì - hanno effettuato colloqui per selezionare personale. Almeno un centinaio gli iscritti registrati online fino a poche ore prima dell’evento, che hanno intravisto nell’iniziativa un’occasione da non perdere per potersi far conoscere da aziende del territorio. Tra questi anche molti giovanissimi studenti, entusiasti di entrare nel mondo del lavoro, che per la prima volta si sono messi in gioco sostenendo un colloquio, ma anche molte persone over 40 e 50, in cerca di una ricollocazione o di un nuovo impiego tra i profili ricercati dalle aziende, come impiegati, cuochi, carrellisti, operatori sanitari, operai, baristi e camerieri, bagnini, addetti alla vigilanza, operai agricoli, addetti vendita. Presenti molte aziende provenienti dal comparto turistico-alberghiero.

Candida Cinti