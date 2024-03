’Oh my Job’ e il lavoro: "Riduce i tempi di attesa"

LIDO DEGLI ESTENSI

Grande partecipazione all’undicesima edizione della Fiera del Lavoro ‘Oh my Job!’, che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì presso i locali dell’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Comacchio (nello specifico dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e da quello alle Attività Produttive) e organizzata dall’Ufficio Informagiovani del Comune in collaborazione con docenti e studenti dell’Istituto Brindisi che ha ospitato l’evento e ha partecipato attivamente con la presenza di numerosi studenti per l’accoglienza degli ospiti durante la fiera. Più di sessanta sono state le aziende presenti e attivamente coinvolte con desk dedicati ai colloqui con i candidati. Diversi i profili ricercati in tanti settori: tra questi, comparto turistico, area industriale, settore agricolo, figure impiegatizie. Per questa edizione della Fiera, tra l’altro, è stata introdotta un’importante novità: un’agenda digitale con tutti gli appuntamenti in programma per ciascuna azienda. Questo nuovo sistema informatizzato, da un lato ha consentito ai candidati di registrarsi sulla piattaforma e di prenotare, in autonomia, gli appuntamenti con le aziende in orari specifici evitando attese per i colloqui. Dall’altro, le aziende hanno avuto la possibilità di conoscere in anticipo il numero di appuntamenti e di colloqui da effettuare durante la giornata dedicata alla fiera.

L’assessore alle Politiche Giovanili Emanuele Mari, che giovedì era presente all’Istituto ‘Remo Brindisi’ per l’importante appuntamento, parla di una "preziosa opportunità per i tutti i cittadini, in particolare per i giovani", e pone l’accento, in particolare, sull’agenda digitale: "Si tratta di un’innovazione che interviene in maniera significativa sui tempi d’attesa". Durante il mese di febbraio, presso la sede dell’Ufficio Informagiovani di Porto Garibaldi, che ne ha curato l’organizzazione, sono stati proposti a tutti i candidati tre incontri di preparazione ai colloqui con il coinvolgimento di professionisti del settore. Tali incontri hanno riscontrato il gradimento dei partecipanti rivelandosi uno strumento prezioso nella preparazione ai colloqui che si sono tenuti giovedì. Sulla pagina Facebook del Centro Informagiovani viene rivolto un ringraziamento "a tutte le aziende che hanno aderito", all’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ e "ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato, a cui va il nostro augurio perché i colloqui possano portare buoni frutti".

Valerio Franzoni