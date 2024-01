‘Oh. My job!’, la fiera del lavoro Si avvicina 'Oh. My job!', la Fiera del Lavoro promossa dal Comune di Comacchio. L'evento si terrà il 29 febbraio presso l'Istituto scolastico 'Remo Brindisi' di Lido degli Estensi. Le aziende partecipanti avranno la possibilità di incontrare i candidati tramite un sistema di prenotazione online. L'adesione delle aziende è gratuita e non vincolante. Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Informagiovani.