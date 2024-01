’Oh, my job!’, trenta aziende offrono lavoro

A Comacchio torna l’appuntamento con la fiera del lavoro ‘Oh, my job!’, quest’anno alla sua 11esima edizione e che ha l’obiettivo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro. L’evento è in programma per il prossimo 29 febbraio, dalle 16 alle 19, presso i locali messi a disposizione dall’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi, ed è aperta la fase di adesione riservata alle aziende che partecipano ad ‘Oh, my job! e che potranno perfezionare la loro iscrizione fino al 31 gennaio. Ad oggi sono 30 aziende che hanno già aderito all’iniziativa. Quest’anno sarà disponibile un’importante novità: una ‘agenda’ digitale con tutti gli appuntamenti in programma per ciascuna azienda. Questo nuovo sistema informatizzato da un lato consentirà ai candidati di registrarsi sulla piattaforma e di prenotare, in autonomia, gli appuntamenti con le aziende in orari specifici evitando attese per i colloqui. Dall’altro, le aziende avranno la possibilità di conoscere in anticipo il numero di appuntamenti e di colloqui da effettuare durante la giornata dedicata alla fiera. Per l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Mari "si tratta di una preziosa opportunità che il Comune di Comacchio mette a disposizione di tutti i cittadini. L’agenda digitale - osserva - rappresenta un ulteriore passo avanti che interviene in maniera significativa sui tempi d’attesa". In questa edizione al patrocinio del Comune di Comacchio, si aggiunge il patrocinio della Provincia di Ferrara. "Invitiamo le aziende del territorio ad aderire e partecipare - dichiara l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Sandro Beltrami - al fine di cogliere questa importante opportunità che consente, sul nostro territorio, l’incontro tra cittadini e mondo del lavoro, tra domanda e offerta". Il Comune ringrazia l’Istituto ‘Remo Brindisi’ che ospita l’evento e collabora attivamente con la presenza di numerosi studenti per l’accoglienza degli ospiti durante la fiera. L’adesione delle aziende è completamente gratuita e non vincolante in termini di assunzioni di personale, e rappresenta un’occasione unica di reclutamento di risorse umane nel sempre più difficile incrocio tra esigenze imprenditoriali e necessità dei lavoratori. Per aderire le aziende possono contattare l’Ufficio Informagiovani, che gestisce la segreteria organizzativa, all’indirizzo e-mail informagiovani@comune.comacchio.fe.it o al numero 0533-328336; oppure, si può scaricare il modulo di adesione sul sito internet del Comune di Comacchio.

Valerio Franzoni