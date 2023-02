Ok al mega impianto fotovoltaico: è polemica

L’amministrazione Bernardi non ha il pollice verde. E’ la tesi di Massimo Contarini, segretario comunale della Lega e consigliere di Uniti per Portomaggiore, il gruppo di minoranza sostenuto dai partiti del centrodestra e dalla lista civica di Aurelio Pariali. La dimostrazione secondo l’esponente del Carroccio sarebbe la delibera comunale, sostenuta da un’autorizzazione regionale dovuta, con la quale si dà il via libera all’installazione di un impianto fotovoltaico grande ben 200 mila metri quadrati di terreno.

"Tutto terreno che non produrrà più nulla – sostiene Contarini - perché ricoperto interamente di silicio, terreno esteso come 20 campi di calcio". Per il consigliere comunale di centrodestra il punto è anche questo: "Il comune di Portomaggiore pare abbia stabilito come bilanciamento ambientale l’installazione di 16 lampioni Led e di 250 metri di pavimentazione in viale Cesare Battisti. Si può dire, per proprietà transitiva, che inquiniamo 20 ettari di terreno per 16 miseri lampioni e non un posto di lavoro in più per i portuensi. Questa è la sensibilità ambientale delle amministrazioni che si sono succedute in questi anni". E passa in rassegna gli interventi recenti che avrebbero impoverito il Portuense di aree verdi. "Ricordo che sono stati estirpati tutti gli alberi di via Sole, ma non so dove siano stati ripiantati come era stato annunciato alla vigilia del loro abbattimento; cosi come osservo piazza XX Settembre, che da quando è stata concepita non è mai stata così assolata come ora: fateci caso, non c’è un posto all’ombra in nessuna panchina. E’ rimasta una singola pianta quando invece il posto era perfetto per un gelato al chiosco gustato all’ombra su di una panchina. E la martoriata zona sportiva del "villaggio africano"? Martoriata dall’uomo e dalla natura. Alberi caduti ma mai rimpiazzati. Pini marini che davano gioia solo a vederli e un senso di benessere che si prova quando si arriva al mare che non esistono più, ma che davano respiro all’intera zona".

Non solo: "Altre piante abbiamo perso in questi anni, come quelle davanti alla materna Nigrisoli, o in via Ferrara e nessuno ha mai saputo dove sono state rimpiazzate e se sono state rimpiazzate e con cosa". E conclude: "Interrogherò, come consigliere, la giunta per questo, e sapremo come l’Amministrazione ha provveduto a ripristinare il verde portuense. Per il povero viale Cesare Battisti è ora, a mio parere, di rilasciare l’autorizzazione a costruire un chiosco o qualsiasi altra cosa che permetta di far rivivere uno dei pochi posti che merita davvero".

Franco Vanini