Ok al progetto della palestra "Investimento da oltre un milione"

Approvato il progetto definitivo della Palestra di XII Morelli, uno dei progetti per il quale l’Amministrazione Accorsi ha ottenuto il finanziamento dal Pnrr di 1.4 milioni di euro. "Arriviamo all’approvazione in giunta del progetto esecutivo dopo mesi di lavoro – dice il sindaco Edoardo Accorsi –. Siamo soddisfatti di questo nuovo assetto che porta diverse migliorie. Stiamo lavorando per uscire con la gara per l’affidamento dei lavori. entro giugno". I dettagli tecnici. "L’intervento consiste nella costruzione di un corpo strutturale autonomo e autosufficiente – spiega l’assessore Rossano Bozzoli (nella foto) - prevede anche la realizzazione delle pertinenze, dei locali di servizio e tecnici, spogliatoi e tutto quello di cui necessità l’attività sportiva, su un’area di circa 3300 mq di cui edificabili circa 530 mq. Per quanto riguarda la posizione dell’edificio, questa ha subito una sostanziale modifica rispetto al piano iniziale. Saranno demolite le vecchie scuole in alternativa al magazzino comunale per realizzare palestra, parco e parcheggio accessibili anche da via Paratore. L’idea è di creare così una seconda piazza". La palestra sarà utilizzata dalla scuola e nel pomeriggio disponibile per associazioni sportive e ludico-culturali. Ci sarà un campo volley di prima e seconda divisione con pavimento in pvc, spogliatoi, locale pronto soccorso, un deposito attrezzi e materiali, bagno per atleti e istruttori, completamente accessibili anche a persone con disabilità "I progetti del Pnrr hanno tempistiche e criteri molto stringenti, che impongono un ritmo di lavoro serrato – chiude il sindaco Edoardo Accorsi –. I nostri uffici tecnici stanno lavorando per uscire con la gara di affidamento entro giugno, per consentire di rispettare la tempistica finale di realizzazione, entro il 2026".

l.g.