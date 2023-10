Oktoberfest, si parte. Oggi le prime botti

È tutto pronto per l’apertura, oggi in Fiera, della terza edizione dell’Oktoberfest Ferrara e l’intera area è già stata allestita con la tensostruttura in stile bavarese adornata da lunghi striscioni color bianco e azzurro, grandi botti di legno ed i tavoli dove i partecipanti potranno sedersi e gustare la birra Paulaner e l’offerta gastronomica presente nel menù, accompagnati dalla buona musica, dallo spettacolo previsto in calendario e dai giochi a tema pensati per ogni età. Proprio perché lo spirito dell’iniziativa è far sentire tutti a ‘casa’, un luogo in cui si può fare un pranzo differente oppure passare una serata in totale spensieratezza, l’organizzazione ha predisposto il servizio navetta. Oggi gli attesi colpi di botte daranno il via ufficiale alla terza edizione.