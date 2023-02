Dopo il parcheggio ex Berco, la società Clara (che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio) ha posizionato altri contenitori stradali per la raccolta dell’olio vegetale esausto ad Ambrogio in via Zappaterra, a Gradizza in via Faccini, a Tamara in piazza XX Settembre e a Copparo in via Ferrara, nell’area di parcheggio del parco della Marina. L’intento è di completare progressivamente la dotazione nel territorio comunale copparese. Per utilizzarli basterà riempire una o più bottiglie di plastica con l’olio usato, chiuderle bene e inserirle direttamente nell’apposita apertura del contenitore.

Gli oli che possono essere raccolti sono quelli vegetali usati per friggere, oltre a quelli delle scatolette e dei vasetti di ortaggi sott’olio. Bisogna però evitare di mescolarli con altri liquidi che ne comprometterebbero il riciclo.