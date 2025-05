Olimpiadi dei Ragazzi, ci siamo. Quasi duemila atleti si sfideranno

E’ cominciato il conto alla rovescia a Santa Maria Codifiume per la quarantesima edizione delle Olimpiadi del Reno, riservata ai ragazzi delle scuole dell’obbligo. Sarà una tre giorni (23-24-25 maggio) con tanto sport, divertimento e condivisione di un’esperienza formativa, con oltre 1600 iscritti. Una bella manifestazione, diventata ormai un appuntamento interprovinciale per la promozione dell’aggregazione giovanile che vede coinvolti i giovanissimi del territorio. L’iniziativa prevede la presenza di ragazzi, provenienti dall’ultimo anno della scuola d’infanzia e dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio ferrarese e nel limitrofo territorio bolognese. Le gare saranno 41, articolate sulle tre giornate, comprendenti svariate discipline olimpiche. Si comincia venerdì 23 maggio (ore 20) con il raduno dei paesi partecipanti nell’area verde nei pressi della palestra (zona piazza e le vie Terranova e Verga). A seguire la sfilata delle squadre nell’ordine stabilito dal regolamento olimpico che si snoderà per via Fascinata, la strada principale del paese, e arrivo al campo sportivo, in via Reschiglian. Alle 21 ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi e a seguire le prime gare. Sabato 24 e domenica 25 ci concluderanno i Giochi. Tra le novità domenica alle 7 ci sarà una gara di pesca presso i "Laghetti" di Molinella. "Dalla prima edizione questa manifestazione è stata un successo – sottolinea il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - e non poteva che essere così: l’energia dei volontari, la partecipazione delle famiglie, l’interpretazione dello sport nel suo senso più autentico di gioco e aggregazione, ma soprattutto la gioia dei piccoli e grandi atleti. Una gioia che conosciamo: li abbiamo vissuti tutti questi quarant’anni, e anche nelle edizioni più difficili, come quella "ridotta" organizzata a Ospital Monacale nell’anno del Covid; questa gioia è stata contagiosa, vera. Le Olimpiadi del Reno ci hanno fatto crescere, i Comitati hanno fatto crescere le Olimpiadi e dopo quattro anni di edizioni argentane: doppia a Ospital Monacale, Consandolo e Santa Maria Codifiume la nostra Argenta consegna con gratitudine, dopo il quarantennale, il testimone a Mezzolara. Ringrazio il glorioso Comitato di Santa Maria Codifiume, che questa edizione ha sicuramente iniziato a prepararla dal giorno dopo la chiusura dell’ultima che hanno ospitato".

Franco Vanini