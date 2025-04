"Olivia in Rosa, ecco il pesce"

Una Pasqua con menù ben definito a ‘Olivia in rosa’ in San Romano, una gestione giovane con Tomas Casolari e la moglie Roberta Finessi: "Noi da tempo abbiamo scelto di fare come ristorante solo menù di pesce. Questo la variamo di settimana in settimana, stando attenti alla stagionalità del pescato, cercato anche di fornire piatti nuovi e ricercati. Siamo giovani come ristoratori e vogliamo fare qualcosa di diverso". Tomas, per Pasqua e Pasquetta, conferma: "Il nostro locale è tutto esaurito con prenotazioni arrivate da tempo, questo ci fa piacere chiaramente. Abbiamo persone che vengono da fuori città e qualche straniero, seppure meno rispetto al recente passato".