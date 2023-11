Oltre 130 accessi al pronto soccorso in dieci mesi: "Trend in crescita"

Nei primi 10 mesi del 2023 sono state 134 le donne accolte al pronto soccorso di Cona perché vittime di violenza. Un dato in incremento dopo la deflessione legata alla pandemia. Nella maggior parte dei casi i maltrattamenti sono avvenuti in ambito familiare o comunque ad opera di persone conosciute. È uno dei dati salienti emersi dal convegno di ieri dal titolo ‘Quello che le donne non dicono’, tenuto alla Sala Estense. L’appuntamento si è diviso in tre sessioni, alternate da contributi musicali e artistici eseguiti da studenti delle scuole di canto e da giovani artisti locali. Obiettivo dell’evento quello di sensibilizzare cittadini e operatori sanitari a conoscere e riconoscere la violenza al fine di attivare la rete dei servizi a tutela delle vittime. L’incontro è stato promosso dalle aziende sanitarie. Si è parlato della rivelazione-rilevazione della violenza, del percorso di supporto e accompagnamento, dell’attività giudiziaria e del percorso di trattamento dell’uomo violento. Ad aprire i lavori l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti: "Solo sviscerando i problemi possiamo garantirci l’opportunità di sedersi ai tavoli fra istituzioni, facendo rete, e non risparmiare energie per risolvere ciò che è presente nella società". Monica Calamai, direttrice generale delle aziende sanitarie ha ricordato come per contrastare gli episodi di violenza di genere sia "importante svolgere un lavoro culturale iniziando fin dall’età più giovane, per far crescere una cultura del rispetto della persona e della differenza". "L’analisi dei dati raccolti ad un anno dalla pubblicazione della nuova procedura operativa in uso al 118 – spiega Laura Curti, infermiere del 118 – ci mostra che sono stati segnalati dai nostri operatori un totale di 122 casi di violenza: il 58% delle donne è italiana, il 76% senza figli, con un’età nel 59% dei casi tra i 30 e i 60 anni. Il 70% ha subito violenza fisica, nel 60% dei casi l’ha subita in casa".