Oltre 150 nuovi tesserati: "Un successo"

Gioventù Nazionale Ferrara, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, conclude il tesseramento 2023 con circa 150 giovani che hanno deciso di aderire al gruppo. "Un risultato che rispecchia ciò che siamo e quello che stiamo portando avanti. – esordisce Alessandro Travagli, Presidente di Gioventù Nazionale Ferrara –. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, per aver supportato Gioventù Nazionale e per aver scelto di far parte di questa grande famiglia". La risposta ricevuta durante l’anno appena passato, dimostra come il movimento giovanile di Fratelli d’Italia "rappresenta una voce significativa e influente per i giovani del territorio, che hanno dimostrato il loro impegno e interesse nel voler essere parte di un gruppo per migliorare la propria città". Dalle scuole con Azione Studentesca, che ci ha visto protagonisti nella conquista della presidenza della Consulta provinciale degli studenti – continua il presidente Travagli – all’Università, con Azione Universitaria dove abbiamo vinto come prima lista di Ateneo alle scorse elezioni, ci confermiamo attivi e presenti nel dare il nostro contributo alle istanze e alle problematiche maggiormente sentite dai giovani". Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia si prepara anche a un ruolo chiave nelle prossime elezioni amministrative, dove esprimerà candidati qualificati e motivati, dando voce al mondo giovanile e portando avanti la missione di contribuire positivamente allo sviluppo della comunità locale. "Continueremo a lavorare con ancora maggiore determinazione – conclude Travagli –, per costruire insieme un futuro migliore e più prospero, affrontando con il giusto approccio le tante sfide che il nuovo anno appena iniziato porterà con sé".