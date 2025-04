Oltre 160 soci in azione, raccolta fondi per la pediatria

L’iniziativa nasce dalla volontà e dalla sensibilità del vicepresidente di Ferrara Cambia, Ruggero Osnato, medico chirurgo, e del segretario Roberto Bergamini, che ha vissuto l’esperienza della malattia oncologica e ha potuto apprezzare l’eccellenza e l’umanità del personale medico e sanitario ferrarese. "Conosciamo da vicino il valore del lavoro svolto nei reparti pediatrici della nostra città – dichiara il dottor Ruggero Osnato – e siamo convinti che ogni contributo possa fare la differenza. La salute dei bambini è una responsabilità collettiva, e Ferrara Cambia vuole fare la sua parte".

La campagna di raccolta fondi coinvolgerà gli oltre 160 soci dell’associazione Ferrara Cambia e tutti i cittadini. E prevede l’acquisto di strumentazioni per i reparti. "So in prima persona cosa significhi affrontare una patologia oncologica – spiega Roberto Bergamini – e so quanto conti avere al fianco medici competenti e preparati. Questa raccolta fondi vuole essere un ringraziamento concreto e un sostegno reale per chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli".

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ferrara Cambia: "La firma di questa convenzione è un momento importante per la nostra associazione – sottolinea Andrea Maggi – perché testimonia la nostra volontà di metterci al servizio della comunità, con azioni concrete e trasparenti, in collaborazione con realtà solide come l’AIL".

A fare da partner in questa iniziativa, l’AIL Ferrara, da sempre in prima linea nella lotta contro le malattie ematologiche. "Siamo orgogliosi di affiancare Ferrara Cambia in questo progetto – commenta Gianmarco Duo, presidente di AIL Ferrara –. Insieme possiamo potenziare le dotazioni tecnologiche dei reparti pediatrici e garantire cure sempre più efficaci e all’avanguardia. Ringraziamo Ferrara Cambia e i suoi soci per l’impegno e la generosità".

La raccolta fondi continuerà per tutto il 2025, con l’obiettivo di acquistare strumentazioni mediche di ultima generazione e migliorare l’assistenza ai giovani pazienti.