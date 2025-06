Oltre 200 chili di alimentari raccolti dagli alunni

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 della Colletta alimentare nell’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi" di Portomaggiore, un’iniziativa che da anni rappresenta un punto di riferimento per la solidarietà nella scuola. Quest’anno, grazie alla partecipazione attiva dei volontari di DonaCibo, sono stati raccolti più di 240 chilogrammi di alimenti destinati alle persone in difficoltà su tutto il territorio ferrarese. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Banco Alimentare in collaborazione con il Circolo Lions Portomaggiore e ha coinvolto gli studenti del Bernagozzi, che hanno potuto donare alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, olio, legumi, biscotti e alimenti per l’infanzia. I beni raccolti sono già stati distribuiti nelle prossime settimane alle strutture caritative convenzionate, tra cui mense, comunità di accoglienza, parrocchie e centri di distribuzione. "E’ stato un gesto concreto di solidarietà – commenta a bilancio il presidente del circolo Lions portuense, Greta Bruni - Il successo della Colletta alimentare conferma l’importanza di mantenere vivo il tessuto sociale".