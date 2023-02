Quarantacinque minuti per assolvere i tre imputati per la morte di Pierpaolo Minguzzi e "oltre duecento giorni per motivare quella stessa decisione". Una tempistica che non quadra ai legali di parte civile, che si domandano il perché di una tale dilatazione. "Inizialmente – spiegano gli avvocati Luca Canella, Elisa Fabbri e Paolo Cristofori per madre, fratello e sorella del 21enne carabiniere di leva trovato morto nel Po di Volano il primo maggio del 1987 – la corte si era presa novanta giorni di tempo per le motivazioni. Poi c’è stata una proroga di altri novanta giorni. Il deposito, arrivato qualche giorno fa, è fuori termine da dicembre. Una tempistica per la quale non ci siamo dati una spiegazione". Concluso il primo grado di giudizio, l’auspicio delle difese dei familiari è che si vada avanti. "L’appello delle parti civili è un’azione piuttosto limitata – affermano –. Quello ’forte’ deve essere presentato dalla procura. Non possiamo che auspicare che ci si muova in questa direzione".