Oltre 250 partecipanti alla camminata della mimosa

Tutti a piedi e di corsa per la solidarietà. Il meteo ha graziato la ‘camminata della mimosa’ che si è svolta domenica mattina a Porotto. La manifestazione, in prossimità della festa della donna, ha visto al via quasi 250 partecipanti. Un appuntamento che è stato promosso da LILT sezione di Ferrara, alla quale sono andati i proventi della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Ferrara assessorato alle politiche sociali, organizzata da Polisportiva Doro Ferrara e la collaborazione di diverse associazioni del territorio quali Avis Ferrara, Andos, Udi circolo di Porotto, X Martiri e Uisp comitato Ferrara.