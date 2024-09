Oltre 250mila euro di lavori per la Cra San Giuseppe

Sabato la Cra San Giuseppe di Fanano festeggia due ricorrenze concomitanti: l’inaugurazione del primo stralcio di un importante progetto di ammodernamento e adeguamento della struttura e la chiusura del programma di animazione estiva. Il progetto di ammodernamento e adeguamento prevede un investimento di oltre 250.000 euro per il rifacimento della pavimentazione dell’intero primo piano dove sono collocati il salone per l’animazione quotidiana e il refettorio. Dopo la benedizione dei locali da parte del parroco di Fanano don Felice Michele, il presidente della Fondazione San Giuseppe, Gualtiero Lutti, saluterà gli ospiti, i loro famigliari e le autorità. L’animazione estiva ha avuto un nutrito numero di eventi interni ed esterni alla struttura, nei quali sono stati coinvolti gli ospiti nei mesi di giugno, luglio, agosto e durante questi primi giorni di settembre. Fra i quali la Festa annuale della CRA del 7 luglio scorso con la Santa Messa celebrata da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Nell’occasione sono stati ricordati gli oltre cento anni di attività del San Giuseppe, che iniziò ad operare il 20 dicembre 1918 per rispondere alle esigenze degli anziani abbandonati.

Ora è una fondazione ed eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti. Dispone di 54 posti letto residenti e dieci diurni e occupa dipendenti. Gli ospiti provengono dall’intera provincia di Modena, dal bolognese e della Toscana. Il progetto di ammodernamento della struttura è fondamentale.

w. b.