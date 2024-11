Oltre 25mila cappelletti per la sagra dei bolliti

Si aprirà domani alle 19,15, a Codigoro, la VII Sagra del Brodo e dei Bolliti, nell’ambito della Festa di San Martino, il patrono della comunità codigorese, la sagra troverà stazione presso lo stand gastronomico, riscaldato con 240 posti per il quale sono stati già stati preparati 25.000 cappelletti e 25 chili di passatelli. Si potranno oltre a queste ministre, resterà anche sabato sera, domenica a a pranzo e a cena e nella giornata del patrono, solo a pranzo il 14 novembre. Accanto ai cappelletti in brodo e ai passatelli in brodo, piatti gettonatissimi della tradizione culinaria locale, si affiancheranno un ricco assortimento di bolliti, salamina con purè, cotechino e tante altre specialità, compresi i dolci tipici, dalla ciambella al tortiglione, agli immancabili tamplùn. "Una festa e una sagra che è momento di richiamo alla nostra identità e alle profonde radici - ha detto il sindaco Alice Zanardi - delle comunità codigorese, con un senso di appartenenza, valorizzando tradizioni culinarie e le eccellenze locali per i tanti visitatori che verranno a trovarci". Il programma prevede per sabato, alle 11, nella sede della Pro Loco l’inaugurazione della mostra DNARTE "Esprimersi con l’arte, una passione di famiglia" di Andrea e Luigi Zappaterra, Enrica e Rita Marinelli che esporranno alcune delle proprie opere. Domenica e lunedì tra piazza Matteotti e la Galleria di San Martino spazio al Mercato straordinario e al Mercatino della Creatività e dell’Hobby mentre dalle i volontari dell’Associazione La Grande Sorella proporranno "I giochi di una volta" in Piazza Matteotti. Domenica nella messa delle 11 saranno celebrati gli anniversari di matrimonio "Sempre meno - ha detto don Marco - ma importante è esserci". Alle 16 grande animazione per i bimbi, a cura di Hip Hop Missione Africa Magazzini Reset con una coreografia di danza urban e Laboratorio Danza con coreografie di danza moderna e verrà proposta a tutti i bimbi, anche una prova di Kendo la disciplina giapponese Il presidente dell’associazione Voglio Volare Alfonso Bonuomo donerà due defibrillatori uno dei quali, in memoria di Veronica Furegato, presso la Iat di Pomposa e l’altro a Pontelangorino. Spazio alle associazioni dell’Avis, Aido e del gemellaggio con Eppertshausen per offrire castagne, mistuchina, tamplun, e tanti altri prodotti autunnali per la gioia di grandi e piccoli. Immancabile a cura del Gruppo Artistico Mezzogorese e dell’Oklahoma ranch la rappresentazione del taglio del mantello, da parte di san Martino a cavallo, che lo donò ad un poverello nel pomeriggio di lunedì.

cla. casta.