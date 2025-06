Oltre 300 bambini in concerto

La scuola primaria "Don Minzoni" di Argenta in concerto. Si sono esibiti circa 300 bambini in canti e al suono del flauto, accompagnati dai loro maestri della scuola di musica Solaris di Argenta Maurizio Caravita, Andrea Bandi, Vincenzo Forlani. A fare gli onori di casa l’assessora all’Istruzione Monica Malagolini in veste di presentatrice. Un pomeriggio in musica organizzato da Comitato genitori con la collaborazione degli insegnanti, dell’amministrazione comunale e della Pro loco di Argenta. Raggiante l’assessore Malagolini: "Grazie a tuti per questo pomeriggio in musica, che ha fatto bene all’anima e i bambini di quinta hanno cantato "Buon viaggio" di Cesare Cremonini per augurarsi un grande in bocca al lupo per il nuovo viaggio alla scuola secondaria di primo grado".