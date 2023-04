Oltre 3mila imprese straniere "Posti di lavoro, apriamo le porte"

Sono 3.382 le imprese guidate da stranieri a Ferrara e provincia nel 2022, il 10,3% del totale (erano l’8,8% cinque anni fa, nel 2018). Un universo con il segno più rispetto al 2021. Sono state 13 le imprese che hanno alzano bandiera bianca sotto i colpi della crisi, degli effetti della pandemia e del caro energia, ultima mazzata ad abbattersi sull’economia. Quasi il 42% sono artigiane. Circa un quinto (18,2%) può essere definito ’giovanile’, quota superiore alle aziende con il tricolore (il rapporto scende al 6,2%). Anche la rappresentanza femminile è a favore delle attività straniere: 25,8% rispetto al 23,2%. "L’imprenditoria di origini straniere – sottolinea Paolo Govoni, Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – è da tempo un dato strutturale del nostro sistema produttivo. E’ un’impresa che solitamente nasce piccola, poco strutturata, espressione delle capacità del singolo e delle opportunità del mercato e, per questo, va aiutata a rafforzarsi e a integrarsi nel tessuto produttivo e sociale provinciale". Nei primi 6 anni di vita le imprese straniere – sempre secondo i dati della camera di commercio – nate nel 2012, registrano perdite annuali più elevate rispetto alla totalità delle imprese ferraresi, fino a registrare una perdita del 12% l’anno successivo all’iscrizione. Dal settimo anno la sopravvivenza migliora e l’incidenza delle chiusure si riduce. Un universo molto diversificato. Diego Benatti, direttore della Cna, invita ad aprire le porte. "Gli imprenditori stranieri che fanno parte della nostra associazione – precisa – sono 250 su 4.500 imprese. Le nazionalità più numerose sono albanesi, rumeni, moldavi. Il settore con una presenza più forte è quello delle costruzioni, seguono ristoranti, bar. Poi troviamo la meccanica, i gommisti".

La distribuzione in provincia. A Portomaggiore ogni 100 imprese, 16 sono estere; a Goro se ne conta una. A Ferrara città, il rapporto si ferma al 13%. Anche Argenta, Bondeno, Cento e Poggio registrano un’incidenza superiore al dato medio provinciale (10,3%). Goro (1,4%), Codigoro (4,6%) e Mesola (4,9%) sono i comuni con le quote più basse. "Bisogna favorire la nuova imprenditoria straniera – sostiene il direttore di Cna –, producono reddito nel nostro paese, creano posti di lavoro, assumono. Tra l’altro operano in settori cruciali come l’edilizia e la ristorazione".

Mario Bovenzi