Oltre 500 calze preparate per i bimbi dai volontari di Comart

Sono già 530 le calze preparate dai volontari di Comart perché la Befana possa accontentare tutti i bambini del territorio comunale copparese. Le prime ad essere consegnate nella mattinata di lunedì, giorno dell’Epifania, saranno quelle dei piccoli pazienti della pediatria ed onco-ematologia pediatrica dell’ospedale "Sant’Anna" di Cona.

Nel pomeriggio a Copparo è in programma "La Befana dei bambini", organizzata da Comart con il patrocinio del Comune: la festa porterà un pomeriggio pieno di divertimento e di sorprese, all’insegna della generosità e dell’inclusione. In piazza del Popolo si partirà alle 15 con Patatino il truccabimbi e la distribuzione della calza a tutti; ci saranno inoltre le meravigliose creazioni dei mercatini "Creativando" e il punto ristoro, in collaborazione con Avis e Rione Mota, che proporrà cioccolata calda, vin brulé e pinzini.

Non mancherà neppure l’estrazione della lotteria di beneficenza a favore delle giornate di prevenzione di Ant del 2025. In chiusura, alle 18, il Rogo della Befana, realizzata dai volontari Comart e dall’artista Alfio Pesci. Non mancheranno, dunque, occasioni di intrattenimento e divertimento dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie.

Tanti saranno anche gli appuntamenti per l’Epifania che animeranno le frazioni. A Sabbioncello San Vittore si anticipa alla giornata di oggi: alle 15 in parrocchia ci saranno la consegna delle calze e la festa dei nonni. Le calze saranno distribuite invece nel pomeriggio di oggi a Tamara, alle 15 al Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese, e ad Ambrogio, alle 15.30, nel salone parrocchiale, dove è prevista la merenda tutti insieme.

A Saletta, a Gradizza e a Brazzolo le calze invece arrivano direttamente a casa, mentre a Coccanile saranno distribuite alla riapertura della scuola fissata per martedì.