Oltre 550mila euro di risorse in più - 564.807,30 euro - per soddisfare ulteriori 400 domande del Fondo affitto rimaste inevase e per sostenere il Protocollo d’intesa per la riduzione del disagio abitativo. La possibilità è stata stabilita al termine della riunione del Tavolo provinciale di concertazione delle politiche abitative, convocato dall’assessore Cristina Coletti, che dell’assemblea ricopre il ruolo di presidente. "La decisione - dichiara Coletti - coglie un’opportunità concessa dal Ministero delle Infrastrutture, che lascia ai Comuni beneficiari di tali risorse la possibilità di decidere come utilizzare le eventuali economie dei fondi per la morosità incolpevole dei cittadini. C’è soddisfazione per essere riusciti a dirottare la maggior parte dei 564.807,30 euro su altre misure di sostegno (Fondo affitto) che hanno registrato richieste in numeri che non si erano mai raggiunti, complici gli aumenti diffusi degli ultimi mesi che riguardano il costo della vita e il rincaro delle utenze". I 564.807,30 euro sono stati ‘svincolati’ dal Fondo Inquilini morosi incolpevoli, le cui domande di contributo in tutta la Provincia sono state 22 per un totale di 49.199,45 euro distribuiti, rispetto agli oltre 600mila stanziati dalla Regione per i tre distretti del Ferrarese. La minor parte delle risorse residue, visto l’andamento della spesa per questa tipologia di intervento, sono state destinate al supporto del protocollo d’intesa per prevenire gli sfratti.