Oltre 7 milioni per il ripristino degli argini

È al via in Emilia-Romagna una nuova serie di quindici interventi, urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, dall’ammontare complessivo di oltre 177 milioni di euro. Opere, in capo all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po, che la Regione sosterrà con un nuovo stanziamento di 75 milioni grazie a un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, siglato a fine 2024. Quest’ultimo pacchetto di risorse va ad aggiungersi a un altro centinaio di milioni, di provenienza diversa (nazionale e regionale), già precedentemente assegnati, arrivando così a coprire il costo totale dei vari lavori. Due degli interventi previsti interesseranno anche i territori di Comacchio e Goro. Nello specifico, a Lido delle Nazioni è previsto un intervento di ripristino degli argini e delle scogliere del litorale nord del Lido delle Nazioni. Il costo dell’intervento ammonta a 7,2 milioni di euro, finanziati con l’ultimo provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). Mase che ha finanziato anche i 7,5 milioni di euro necessari per gli interventi volti a contrastare fenomeni di infiltrazione lungo gli argini maestri del Po di Goro. "Si tratta di risorse importanti, che ci consentiranno di avviare o proseguire tutta una serie di opere preziose e molto attese dai territori - spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini -. Questi interventi - evidenzia la sottosegretaria - non rientrano nei Piani speciali post alluvione, ma confermano l’impegno della Giunta a mettere in sicurezza tutta la nostra regione". Recentemente è stata data notizia anche degli interventi in corso (progettati e realizzati dall’Ufficio territoriale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di Ferrara) per un impegno complessivo di 8,2 milioni di euro, in parte provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in parte dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, per l’adeguamento di due tratti di scogliere tra Lido Nazioni e Lido Pomposa, e il ripristino della funzionalità di un tratto dell’argine di prima difesa a mare a Lido di Volano.

Valerio Franzoni