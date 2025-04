Oltre 90 cittadini all’iniziativa Avis: "Successo del check-up gratuito"

Procedono le iniziative dell’Avis di Portomaggiore per sensibilizzazione la cittadinanza su salute e prevenzione. Il check-up gratuito in piazza Umberto I – organizzato in collaborazione con il Lions Club Portomaggiore - San Giorgio e la Pubblica Assistenza Ferrarese – ha visto la partecipazione di oltre 90 cittadini, a cui sono stati misurati i parametri della glicemia, pressione arteriosa e saturazione dall’équipe di medici e infermieri volontari, insieme alla valutazione dell’indice di massa corporea. Così Rita Pecoraro, presidente Avis Portomaggiore: "La partecipazione rilevata ci indica che scendere in piazza e coinvolgere la cittadinanza è la strada giusta per rendere più accessibili prevenzione e salute. Siamo soddisfatti del risultato ed è un’iniziativa che vogliamo riproporre". Si passa dunque al prossimo step: sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso in 4 serate, che si terrà nella Sala Polivalente della Casa della Comunità (in via De Amicis 22) il 5, 7, 12 e 14 maggio, dalle 20 alle 22. Le lezioni, tenute di medici e infermieri qualificati, verteranno su una prima infarinatura sul primo soccorso, con focus sui concetti di urgenza e gravità, sugli apparati circolatorio e respiratorio, sulle procedure di rianimazione cardio-polmonare – con simulazioni sui manichini – e sui parametri vitali. Per iscriversi telefonare ai numeri 0532/811708 o 320/6657038.

Benedetta Ruiba