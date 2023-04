Oltre centomila euro per i centri ricreativi

Il consiglio Comunale di Bondeno ha dato il via libera alla concessione triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore triennio, dei servizi ludico-ricreativi comunali. Si tratta di una decisione presa a seguito dell’anno di sperimentazione della concessione, tuttora in corso fino a settembre, valutato come positivo in termini di efficienza e di modalità di erogazione del servizio. Ad essere affidati in concessione per i prossimi tre anni saranno quindi i centri ricreativi estivi, invernali e primaverili, il doposcuola, Sos Family per il sostegno ai genitori che lavorano, il Centro giovani e l’Informagiovani, la ludoteca dei piccoli e l’organizzazione e la gestione degli spazi comunali a favore di associazioni o privati per incontri, compleanni e musica. "Una decisione importante, che trova le sue ragioni in un periodo di efficace svolgimento di progetti e opportunità arrivato al dodicesimo anno consecutivo – esordiscono il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Si tratta di un pacchetto di servizi pressoché unico nel territorio, con un’estensione temporale che copre tutta la fascia diurna e ogni mese dell’anno. Oltre ad aver sempre garantito lo svago e la socializzazione a bambini e ragazzi, le innumerevoli progettualità messe in campo nel corso degli anni sono anche venute incontro alle esigenze delle famiglie in termini di conciliazione dei tempi vita-lavoro. Per queste ragioni – spiegano sindaco e assessore – adesso affidiamo i servizi in concessione con un’ottica pluriennale di ampio respiro che possa migliorare da un lato la gestione amministrativa e dall’altro la vicinanza alle famiglie". Al concessionario sarà riconosciuto un canone annuo stimato in 108 mila euro. L’Ente manterrà di fatto “la regia” dei servizi attraverso funzioni di indirizzo e monitoraggio sulla gestione. Il concessionario dovrà farsi carico per intero del pagamento delle utenze, della manutenzione e della pulizia di Spazio 29, il locale oggetto della concessione. Le rette degli utenti, se pure incassate direttamente dal concessionario, saranno determinate dal Comune. "Questi ultimi dodici anni sono sempre stati caratterizzati da uno svolgimento estremamente positivo delle progettualità – concludono Saletti e Poltronieri –, riconosciuto in maniera unanime dalla comunità bondesana".

Claudia Fortini