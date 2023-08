'Oltre la bufera' - Il tragico omicidio di don Giovanni Minzoni a Ferrara su Rai Storia

Mercoledì alle 23.15 su Rai Storia verrà trasmesso ‘Oltre la bufera’, film che racconta la vita (e la morte) di don Giovanni Minzoni, parroco ucciso per mano fascista il 23 agosto 1923. A cento anni esatti dalla scomparsa del curato, il film vuole ricordare una figura centrale non solo per Argenta e la sua comunità ma anche per l’Italia intera. Simbolo di coraggio e coerenza don Minzoni non si piegò mai alle prepotenze dei fascisti e alla fine pagò con la vita il suo coraggio e la sua lealtà. Il film, prodotto da Controluce Produzione con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission, è nato da un’idea di Stefano Muroni, che qui interpreta proprio i panni di don Minzoni. ‘Oltre la bufera’ è stato realizzato tutto nel Ferrarese, tra la città e la provincia; in particolare a Portomaggiore, Mesola e Ferrara. Il lungometraggio, girato nel 2018 e diretto da Marco Cassini, è anche disponibile in streaming su Raiplay.