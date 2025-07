’Oltre la strada’, lotta alla tratta: "Piaga che mina i diritti umani"

Il Comune partecipa alla rete regionale del progetto "Oltre la Strada" sin dalla sua costituzione, attivando programmi di assistenza temporanea e di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù oltre ad azioni di riduzione del danno e di prevenzione socio sanitaria attraverso azioni di primo contatto, mediazione e accompagnamento ai servizi, tutela della salute, prima assistenza e accoglienza, protezione sociale, interventi per l’autonomia (formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali, assistenza legale e sostegno psicologico), rimpatri assistiti, oltre a mettere a disposizione del progetto in parola una rete di strutture di accoglienza, diversificate in relazione al genere e all’età delle vittime.

A proposito di questo, l’amministrazione ha aperto un avviso pubblico per individuare uno o più enti del terzo settore interessati a un percorso di co-progettazione. L’obiettivo, appunto, è mettere a terra un piano per prevenire e contenere i danni alla salute di donne e persone transessuali sottoposte a sfruttamento sessuale e dei loro clienti, limitando il diffondersi delle malattie sessualmente trasmissibili e contribuendo alla tutela della salute pubblica.

A occuparsi del dossier è l’assessore con delega al Lavoro, Angela Travagli. "Nel corso degli anni – scandisce – sono stati fatti molti passi avanti nella lotta alla tratta, grazie al ruolo di indirizzo e armonizzazione della normativa promosso dall’Unione Europea e ai progetti specifici realizzati a livello regionale e territoriale. Nonostante ciò lo sfruttamento di donne, uomini e minorenni nel campo della prostituzione, nel lavoro, nell’accattonaggio e nelle economie criminali forzate (spaccio e furti) come nei matrimoni forzati e nel traffico di organi, rappresenta ancora oggi una piaga che mina gravemente i diritti umani delle persone coinvolte sia in Italia che all’interno dell’Unione Europea. È fondamentale pertanto presidiare costantemente tutti i fenomeni di illegalità sul nostro territorio per contrastare linee d’ombra e di marginalità che fomentano la vittimizzazione delle persone vulnerabili".