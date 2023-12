Oltre le barriere con i due parchi inclusivi

A Comacchio e Porto Garibaldi si è tenuta venerdì l’inaugurazione di ‘Parchi per tutti’, due parchi gioco inclusivi. La prima inaugurazione è stata celebrata in mattinata a Porto Garibaldi, in via Osteria della Lenza, nel quartiere Ca’ Belvedere, alla presenza dei bambini della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Porto Garibaldi. "Si tratta del primo parco giochi – ha evidenziato l’assessore alle Pari Opportunità, Rosanna Cinti – ispirato a criteri di inclusività e accessibilità. L’Amministrazione comunale ha creduto fortemente in questo progetto". Nel pomeriggio, invece, il Parcobaleno nel quartiere Raibosola è stato teatro dell’inaugurazione de ‘Il dono di Sofia’, la giostra inclusiva acquistata grazie ad una raccolta fondi a cura della famiglia di Sofia Luciani e donata al Comune e alla città di Comacchio. Per il vice sindaco Maura Tomasi è "una bella pagina di solidarietà e altruismo. Elementi essenziali e preziosi per una comunità. Questa giostra – ha sottolineato – rappresenta un bel messaggio di inclusione, di pari opportunità, che ci fa guardare con fiducia e speranza all’abbattimento di ogni barriera architettonica e, soprattutto, culturale". La mamma di Sofia, Maura Cavalieri, ha condiviso con i presenti l’importanza e il significato di una giostra inclusiva ringraziando coloro che, anche con un piccolo contributo, hanno partecipato alla raccolta fondi: "Quello all’inclusione – ha affermato – è un diritto da vivere nella quotidianità e, soprattutto per i bambini, anche durante il gioco". In chiusura è stato rivolto un ringraziamento all’Amministrazione, alle comunità scolastiche, alle associazioni del territorio coinvolte, alla dottoressa Giorgia Mezzogori e ai dipendenti comunali dei Servizi educativi, dei Servizi alla Persona e del Servizio parchi, arredo urbano e verde pubblico nella persona del geometra Lucio Carli.

v.f.