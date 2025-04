Oltre le barriere con il luna park dell’Antica Fiera

Giovedì scorso si è svolta una giornata molto importante ed emozionante, una giornata che ha parlato di inclusione e divertimento. All’interno del Luna Park Ferrara della Fiera di San Giorgio decine di ragazze e ragazzi, affetti da disabilità, hanno potuto usufruire delle tantissime giostre che, per l’occasione, sono state messe a disposizione gratuitamente dagli esercenti dello spettacolo viaggiante, che ancora una volta hanno dimostrato la loro sensibilità, come succede già da diversi anni.

"Anche Portomaggiore, per il terzo anno, vuole rimanere "Città di inclusione" – commenta l’assessore Gian Luca Roma - e aspetta tutti questi ragazzi per una giornata davvero speciale che si svolgerà nella mattinata di Sabato 20 Settembre presso il Luna Park dell’Antica Fiera. Come dice Helen Keller: La cosa più bella e migliore di questo mondo non può essere vista e nemmeno toccata. Deve essere sentita con il cuore. Ringrazio come sempre per l’invito Carlos Dana, i caregiver, le associazioni e tutti gli organizzatori, per avere creato questo appuntamento che regala sempre sorrisi e tantissima gioia, oltre a Ale e Ile in Paradiso ‘’Bar Paradiso Verde’’ per avere gentilmente offerto la merenda a tutti".

L’inclusione passa anche attraverso iniziative ludiche per eliminare le barriere e rendere partecipi anche i ragazzi con disabilità. Soltanto così si fare vera inclusione, creando iniziative che la favoriscano senza se e senza ma.

f.v.