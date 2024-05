"Oltre le solite ideologie. Bisogna essere concreti per rilanciare l’economia"

Si definisce una "liberale". Giovanna Stefanelli, non è un volto nuovo della politica. E questa volta ha deciso di mettere in campo la sua esperienza a sostegno della candidatura di Fabio Anselmo nella lista di Azione-Pri (Patto per Ferrara).

Dopo tante avventure differenti – prima in Lega, poi con una civica a sostegno di Fabbri nel 2019 – perché oggi ha deciso di tornare di nuovo sulla scena?

"Penso che proprio l’esperienza maturata in questi anni, possa essere messa al servizio della coalizione di centrosinistra a supporto del programma e della candidatura di Fabio Anselmo. In Azione ho trovato la mia casa politica, da tre anni a questa parte. E, devo dire, penso che la figura dell’avvocato sia quella che meglio riesce a fare sintesi delle diverse sensibilità".

Quali saranno i temi che si propone di portare avanti?

"Sicuramente quelli legati all’economia, sui quali ho maturato anche un’esperienza significativa per via della mia professione. In questo senso – e nel programma abbiamo inserito questo punto – occorre creare un legame sempre più forte con l’università intesa sia come bacino cui attingere in termini di competenze, sia come leva strategica di sviluppo della città. Sono queste le battaglie, assieme a quelle legate più in generale allo sviluppo economico del territorio, che ci vedono schierati in prima linea".

Queste istanze mi pare abbiano trovato spazio nel programma.

"Assolutamente sì, era il nostro obiettivo. A noi non interessano le schermaglie di carattere ideologico, siamo pragmatici e concreti. Se il territorio, e in particolare la città capoluogo cresce, ne beneficiamo tutti. Su questi temi occorre avere, realmente, un approccio liberale non oppositivo e aprioristico".

Federico Di Bisceglie