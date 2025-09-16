’Oltre lo specchio’, ecco il Carnevale: "Portiamo avanti una tradizione"

"Oltre lo specchio, il sogno fatto realtà", è lo slogan che il Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi ha scelto per l’edizione 2026, dall’1 febbraio all’1 marzo, che è stato svelato domenica sera in piazza, in occasione della grande serata dei bozzetti dei carri, che ha riservato un paio di colpi di scena. La satirica pungente dei Mazalora, che pur presentandosi sul palco hanno scelto di svelare il bozzetto in un’altra data, e l’assenza dell’Associazione I Ragazzi del Guercino. Una serata aperta dai campione de ‘Il Mondo del ballo’ e guidata dalla presentazione frizzante di Alessandro Ramin e Patty Po, tra momenti istituzionali e le anticipazioni dei carristi. Distribuendo palloncini a forma di cuore, ricordando la celebre opera di Bansky, il Risveglio ha presentato ‘Io non ho paura’, parlando della luce dell’infanzia che viene spenta dal buio della paura nella società odierna, tra guerre e incertezze, rendendo più fragili e vulnerabili portando a conflitti interni ma anche mondiali.

"La soluzione è dentro di noi – ci dicono – e la sveleremo a carnevale". Poi i Mazalora, che hanno fatto fermare il countdown al 4, come il loro posto in classifica 2025, e tutti sul palco, hanno con pungente satira, parlato di alcune criticità legate ad aspetti del Comune e della Fondazione Teatro, scegliendo di svelare il carro in un loro evento, domenica alle 18 in piazza. "Dimmi come mi vedi’ è invece il titolo dei Fantasti100, che parlano della follia che fa vedere le cose diversamente, magari più belle, e con Van Gogh dire che ‘un po’ di follia è una benedizione per la vita’. "Sarà un viaggio molto emozionante e un carro più solare – promettono – torniamo nelle nostre corde". Qualche fischio, all’annuncio dell’assenza de I Ragazzi del Guercino. "La nostra società non ha presentato il bozzetto per il Carnevale di Cento – ci hanno spiegato l’indomani dalla società – a causa di problematiche, di cui gli enti competenti sono già stati informati. Proprio per questo motivo preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni, così da evitare polemiche.La nostra speranza è che le questioni possano essere risolte quanto prima, così da permettere a tutti di vivere e fare il Carnevale con lo spirito che merita".

Infine i Toponi, campioni in carica con ‘Maledetti cambiamenti’ portando in scena figure nere, catene e sbarre, e protagonista il corvo del cambiamento. "Ogni cosa che cambia è vista come una sventura – dicono – anche a Cento, quando si cambia qualcosa è sempre polemica. I cambiamenti non piacciono ma arrivano ugualmente e noi ne raccontiamo il disagio dell’essere umano quando vi si trova davanti". Sul palco anche i Figli delle Stelle, il gruppo a piedi che apre le sfilate con Stefano Pesci e Manuela Stupazzoni che annunciano che, omaggiando il gemellaggio con Rio, il gruppo si trasformerà in ‘Figli del Cacao Meravigliao’. Parole di elogio al carnevale e alla sua arte, ricordando anche la candidatura a bene immateriale Unesco, sono arrivate dal sindaco Edoardo Accorsi, l’assessore Silvia Bidoli e Matteo Remondi della Fondazione Teatro. "Siamo al lavoro da diversi mesi e ora si sono iniziati a togliere i veli dell’edizione 2026, 36ma marchiata Manservisi Eventi, onorati di portare avanti questa tradizione culturale. Ora sveliamo anche grafica e slogan. Carnevale che sappiamo bene porta un grande indotto a tutto il territorio – ha detto Riccardo Manservisi – ‘Oltre lo specchio’ per dire di andare oltre le apparenze, le cattiverie, le ipocrisie di tante persone che si presentano con una faccia amichevole e di supporto e che in realtà sono pronti a pugnalare alle spalle, e che l’unica cosa che porta bellezza e gioia nella vita alla fine resta sempre il carnevale".

Laura Guerra