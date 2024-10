’Oltre l’oscurità’ all’ex Teatro Verdi: "Conoscere la malattia"

Lo scorso 10 ottobre la Compagnia “Duepuntiapertelevirgolette” ha regalato emozioni con la Testimonianza dal titolo “Oltre l’Oscurità”, presso la magnifica location dell’Ex Teatro Verdi di Ferrara. Duepuntiapertelevirgolette è una associazione informale di persone che si sono incontrate nei Servizi per La Salute Mentale di Ferrara (utenti, famigliari, professionisti piuttosto che semplicemente amici della società civile) e che hanno deciso di costruire percorsi di testimonianza, a matrice culturale, per far conoscere la malattia mentale “da dentro” e le opportunità di guarigione ad essa correlate. Nello specifico, “Oltre l’oscurità” è un progetto costruito con i quadri di Enrico Diegoli e i libri di Margherita Bigoni: artisti che hanno conosciuto direttamente la sofferenza e che con i loro lavori intendono testimoniarne il senso, aprendo le porte ad una conoscenza della malattia mentale non intrisa di pregiudizi, stereotipi, stigma e distorsioni di ogni tipo.

Oltre all’arte pittorica e letteraria di Diegoli e Bigoni, “Oltre l’oscurità” fa leva sulle letture recitate della splendida Rosangela Bueno, sulle chitarre di Andrea e Valter, sulle poesie di Sergio e sulle riflessioni di Daniela, Sonia, Sara, Chiara, Mara e Valeria. Proprio il 10 ottobre la Compagnia informale ha festeggiato 1 anno di “Oltre l’oscurità.