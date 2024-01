"Oltre mezzo milione per aiutare ogni anno anziani, minori e fragili"

L’amministrazione comunale di Terre del Reno, in particolar modo l’assessore ai servizi sociali Filippo Marvelli, si dicono soddisfatti per il lavoro finora svolto in materia di aiuto alle famiglie, facendo un bilancio del 2023 dei servizi erogati dal comune, tenendo presente che i servizi sociali vengono gestiti tramite la Gafsa di Cento che conta anche Bondeno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. "Annualmente il nostro comune investe circa 250 mila euro per minori, 200 mila euro per area disabili, 55 mila per adulti, 70 mila per anziani – dice Marvelli - Allo stesso tempo ha in carico la sussistenza di svariate persone con difficoltà, di cui 6 in un centro socio residenziale, 5 in un centro diurno, 8 attraverso progetti di inserimento lavorativo e 6 i minori tutelati in strutture residenziali diurne. E hanno ricevuto rimborsi pari a 9000 euro le associazioni assistenziali Rinascita e Vita e Mirabello APS per le spese di carburante per il trasporto, fatto da volontari, di anziani e persone in difficoltà per visite mediche o cure specialistiche". Spiega che attraverso Gafsa sono stati intercettati importanti fondi come 140.000 euro con Poggio e Cento, per progetti per inserimento disabili e svantaggiati nel mondo del lavoro, al termine del percorso scolastico o i 129 mila euro per tutto il Distretto Ovest, per progetti di inclusione per l’autismo. "Guardando al futuro nel 2024 vedrà la luce il parco inclusivo per 16.000 euro di fondi regionali – anticipa - nel parco Biancani a Sant’Agostino verrà costruita una zona con giochi adatti a bambini con disabilità, che però potranno essere utilizzati da tutti quanti, nell’ottica dell’inclusione e della rottura delle barriere". E dice che il lavoro da fare è ancora molto ampio. "Riceviamo quotidianamente cittadini in difficoltà, per i quali nel limite delle risorse a disposizione, cerchiamo soluzioni concrete – conclude - inoltre la rete sociale con gli altri comuni fornisce un ulteriore supporto per far fronte alle esigenze".

l.g.